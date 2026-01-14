По мнению специалиста, именно железнодорожники оказались в менее выгодном положении после завершения сделки.
- Безусловно, "Локомотив" проиграл в сделке с ЦСКА по Баринову. Баринов уже стал одной из легенд клуба. У него было большое влияние на команду, сильный характер, большой опыт. Поэтому "Локомотив" в этой сделке потерял, а ЦСКА остался в плюсе, - передаёт слова Непомнящего Metaratings.ru.
О переходе 29-летнего хавбека было официально объявлено 13 января. Футболист является воспитанником академии "Локомотива" и на протяжении многих лет выступал за основной состав клуба. В текущем сезоне Баринов провёл 24 матча, записав на свой счёт три забитых мяча и семь ассистов на партнёров.
Непомнящий - о трансфере Баринова: ЦСКА остался в плюсе
Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался относительно трансфера Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"