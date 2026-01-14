Нападающий уходит из ЦСКА в статусе свободного агента - источник

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч в ближайшее время продолжит карьеру в Аргентине.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает журналист Херман Гарсия Грова, футболист станет игроком "Эстудиантеса", действующего чемпиона страны.

Переход состоится на правах свободного агента. Ожидается, что уже в среду аргентинец пройдёт медицинское обследование, после чего подпишет с новым клубом долгосрочное соглашение.

В первой половине сезона Гайч выступал в России на правах аренды за "Крылья Советов", где провёл три матча в РПЛ.

