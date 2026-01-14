Игонин - об обмене Дивеева и Гонду: обе стороны выиграли в этой сделке

О сделке официально сообщили 11 января. По мнению Игонина, обе стороны могут остаться довольны итогами трансфера.
- ЦСКА и "Зенит" выиграли в этой истории. Питерцы поменяли игрока ротации на Дивеева, который готов сразу выходить в старте. Игорю не нужна адаптация к чемпионату, - передаёт слова Игонина "Чемпионат".
Игорь Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. В текущем розыгрыше РПЛ защитник провёл 16 матчей и дважды отличился забитыми мячами.
ЦСКА с 36 баллами в активе идёт на четвёртой строчке в чемпионате России, а "Зенит", набрав 39 очков, занимает второе место.
Экс-игрок "Зенита" Алексей Игонин дал свой комментарий по поводу трансферного обмена между петербургским клубом и ЦСКА, в результате которого защитник Игорь Дивеев перебрался в Санкт-Петербург, а нападающий Лусиано Гонду отправился в московскую команду.
Фото: ПФК ЦСКА