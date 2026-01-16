В клубе сообщили, что экс-игрок "сине-бело-голубых" скончался 14 января, и выразили соболезнования его семье и близким. Акимову было 45 лет.
Форвард играл за петербургскую команду с 1998 по 2001 год и вместе с "Зенитом" завоевал бронзовые медали чемпионата России. Помимо этого, в его карьере были минское "Динамо", "Тюмень", липецкий "Металлург", новосибирская "Сибирь", "Ростов" и воронежский "Факел".
"Зенит" сообщил о смерти Дмитрия Акимова
