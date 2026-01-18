Матчи Скрыть

"Обращались несколько клубов из России". Зделар рассказал о своем будущем

Экс-хавбек ЦСКА и "Зенита" Саша Зделар рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть ли среди тех, кто заинтересован, команды из России? Да, ко мне обращались из нескольких клубов. Предложения, переговоры — все началось сразу же после расторжения контракта с "Зенитом". Но было принято решение взять небольшую паузу в карьере", - сказал Зделар.

30-летний Саша Зделар, играющий на позиции опорного полузащитника, находится без клуба с лета 2025 года. Последней командой в карьере сербского футболиста стал "Зенит", цвета которого он защищал с февраля по август прошлого года. Также в Российской Премьер-Лиге хавбек выступал в составе московского ЦСКА. Всего на счету игрока 77 матчей в чемпионате России, один забитый гол и одна результативная передача.

Источник: "СЭ"

