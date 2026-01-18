"Зенит" и "Краснодар" хотят купить Карпукаса у "Локо" – источник

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале. По информации источника, санкт-петербуржцы хотят заключить сделку с 23-летним полузащитником на фоне введения нового лимита на легионеров. Кроме того, отмечается, что в переходе Карпукаса заинтересован главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Также известно, что за игроком "Локомотива" следит "Краснодар". При этом официальных переговоров по трансферу Карпукаса клубы пока не ведут.
Действующее трудовое соглашение Артема Карпукаса с "Локомотивом" рассчитано до лета 2027 года. Интернет-портал Transfmarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в 6 миллионов евро.
23-летний хавбек является воспитанником академии красно-зеленых. За всё время в составе "Локомотива" Карпукас принял участие в. 126 матчах, в которых он записал на свой счет 4 гола и 4 результативные передачи.
Фото: ФК "Локомотив"