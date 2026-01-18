"Я в этом уверен на 100 процентов. Если мы сейчас будем хорошо готовы физически, то сможем играть в такой футбол. В первой части сезона у нас были систематические ошибки — кто-то где-то недоглядел, где-то пенальти получился детский. Эти ошибки повторялись, хотя играли мы неплохо и в некоторых матчах выглядели лучше соперников. Но не везло", — приводят слова Шнапцева "Известия".
В нынешнем сезоне Шнапцев принял участие в 16-ти матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.
Алексей Шпилевский возглавил "Пари НН" летом 2025 года. Белорусский специалист подписал контракт с клубом на три сезона. Под руководством Шпилевского нижегородцы завершили первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице. После 18-ти туров чемпионата России в активе команды 14 очков.
Защитник "Пари НН": уверен, что команда подстроится под систему Шпилевского
