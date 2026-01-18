Матчи Скрыть

Сенников: понятно, что Карпукас – не Батраков, но определенная цена у него есть

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Артёма Карпукаса в другой клуб.
Фото: РИА Новости
"Если "Локомотив" потеряет Карпукаса, учитывая недавний уход Баринова, то весной железнодорожникам будет очень сложно. Если "Зенит" и "Краснодар" предложат за него хорошие деньги, то надо будет продавать. Понятно, что Карпукас – не Батраков, но определенная цена у него есть", – приводит слова Сенникова Metaratings.

Ранее сообщалось, что к 23-летнему полузащитнику проявляют интерес "Зенит" и "Краснодар".

Карпукас является воспитанником "Локомотива". Он играет за основной состав железнодорожников с 2022 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 21 матче за красно-зеленых, в которых отметился одной голевой передачей. По данным интернет-портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

"Локомотив" на данный момент занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.

