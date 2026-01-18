Александр Мостовой: жаль, что российских специалистов клубы РПЛ не рассматривают

"Я Артигу не знаю, не следил за его карьерой. Слышал, что он работал в "Химках", а потом где-то в Анголе. У меня вопрос: почему наши клубы назначают иностранцев, а российским специалистов вообще не рассматривают. Жаль, что так получается. Плохого про Артигу ничего сказать не могу, будем наблюдать", - сказал Мостовой.
"Рубин" завершил первую часть сезона 2025/2026 на 7 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе.
Последним местом работы Франка Артиги был ангольский клуб "Петру Атлетику". В России испанец ранее тренировал "Родину-2", "Родину" и "Химки".
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал Rusfootball.info назначение испанца Фрака Артиги на пост главного тренера казанского "Рубина".
Фото: Global Look Press