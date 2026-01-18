Тренер "Зенита": Дивеев хорошо вливается в команду

"Понятно, что пока в "Зените" ему будет непросто — нагрузки, требования от главных тренеров во всех командах отличаются. Тем не менее, Игорь справляется и делает это достаточно хорошо. Он достаточно хорошо вливается в команду. Игорь знает наших футболистов, а они его по сборной, и друг против друга много играли. Он спокойный человек, со всеми общается", — приводит слова Оливейры "Матч ТВ".
О переходе Игоря Дивеева в санкт-петербуржский клуб стало известно 11 января. До этого защитник выступал за ЦСКА.
Команда Сергея Семака завершила отпуск 12 января, после чего "Зенит" отправился в Катар для прохождения подготовки ко второй части сезона. Второй и третий этапы сборной для сине-бело-голубых пройдут в ОАЭ и завершатся 25 февраля.
"Зенит" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров команда набрала 39 очков и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
Фото: ФК "Зенит"