Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
КДВ2 тайм
Ахмат
17:00
ОФК БелградНе начат

Булыкин ответил, нужно ли "Динамо" продавать Бителло

Бывший игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин высказался о футболисте бело-голубых Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
"Для бело-голубых этот сезон вообще провален. Поэтому продавать можно кого угодно и куда угодно, главное - не потерять в деньгах, а желательно и заработать. Если есть предложение по Бителло, то нужно продавать. Если у игрока есть малейшее желание уехать, то нужно договариваться", - сказал Булыкин Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский "Гремио" заинтересован в трансфере Бителло.

Атакующий полузащитник выступает в составе московского "Динамо" с сентября 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за бело-голубых 23 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2031 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится