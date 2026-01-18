"Для бело-голубых этот сезон вообще провален. Поэтому продавать можно кого угодно и куда угодно, главное - не потерять в деньгах, а желательно и заработать. Если есть предложение по Бителло, то нужно продавать. Если у игрока есть малейшее желание уехать, то нужно договариваться", - сказал Булыкин Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский "Гремио" заинтересован в трансфере Бителло.
Атакующий полузащитник выступает в составе московского "Динамо" с сентября 2023 года. В текущем сезоне футболист провел за бело-голубых 23 матча, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2031 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.
Булыкин ответил, нужно ли "Динамо" продавать Бителло
Бывший игрок "Динамо" Дмитрий Булыкин высказался о футболисте бело-голубых Бителло.
Фото: ФК "Динамо"