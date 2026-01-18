Экс-игрок "Спартака" - о назначении Карседо: шоу продолжается!

"Шоу продолжается! Хотелось бы, конечно, верить в Карседо, но то, что происходит в клубе последние годы и даже десятилетия, эта текучка тренеров, текучка футболистов пока ни к чему не привела. И это назначение Карседо - очередной эксперимент, кот в мешке", - сказал Радченко "РБ Спорту".
5 января 2026 года стало известно, что Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского "Спартака". Соглашение с наставником рассчитано до конца июня 2028 года.
Ранее испанский специалист возглавлял кипрский "Пафос". В текущем сезоне под его руководством команда провела 28 матчей, одержала 16 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Фото: ФК "Спартак"