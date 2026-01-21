Матчи Скрыть

Карседо: после паузы футболисты "Спартака" показали себя профессионалами

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо рассказал о состоянии и физических кондициях футболистов команды перед началом зимних сборов.
Фото: ФК "Спартак"
"Было неожиданно приятно увидеть состояние ребят после паузы. Наши футболисты показали себя настоящими профессионалами. Не всегда после такого большого перерыва игроки приезжают в оптимальном состоянии", — сказал Карседо в беседе с "Матч ТВ".

Первую часть сезона 2025/2026 "Спартак" завершил на 6 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 29 очками в активе. Испанец Хуан Карседо возглавил команду 5 января.

3 февраля красно-белые проведут первую игру под руководством нового тренера: это будет товарищеский матч с армянским "Пюником".

