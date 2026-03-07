Юран считает Баринова одним из лучших полузащитников в стране

"Баринов — один из лучших футболистов в России на своей позиции за счёт своей самоотдачи и желания.Он работяга, может подобрать мяч, хорошо обороняться", - сказал Юран в эфире "Матч ТВ".
Баринов защищал цвета "Локомотива" с 2015 по 2025 год, после чего перебрался в ЦСКА, заключив с клубом долгосрочное соглашение.
Сейчас красно-синие идут четвёртыми в чемпионате России. В активе московского клуба 36 очков после 19 сыгранных туров. В следующем туре "армейцы" на своём поле примут "Динамо", поединок запланирован на 8 марта.