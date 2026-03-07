Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
2 - 2 2 2
Спартак Кострома2 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Сокол1 тайм
Черноморец
2 - 0 2 0
СКА-Хабаровск1 тайм

Юран считает Баринова одним из лучших полузащитников в стране

Российский тренер Сергей Юран назвал полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова одним из лучших хавбеков в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Баринов — один из лучших футболистов в России на своей позиции за счёт своей самоотдачи и желания.
Он работяга, может подобрать мяч, хорошо обороняться", - сказал Юран в эфире "Матч ТВ".

Баринов защищал цвета "Локомотива" с 2015 по 2025 год, после чего перебрался в ЦСКА, заключив с клубом долгосрочное соглашение.

Сейчас красно-синие идут четвёртыми в чемпионате России. В активе московского клуба 36 очков после 19 сыгранных туров. В следующем туре "армейцы" на своём поле примут "Динамо", поединок запланирован на 8 марта.

