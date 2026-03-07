Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
16:45
БалтикаНе начат
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
2 - 2 2 2
Спартак Кострома2 тайм
Чайка
1 - 0 1 0
Сокол1 тайм
Черноморец
2 - 0 2 0
СКА-Хабаровск1 тайм

Генич дал комментарий по игре защитников "Спартака"

Российский комментатор Константин Генич оценил игру защитников "Спартака" Кристофера Ву и Александера Джику.
Фото: ФК "Спартак"
"Джику и Ву сами по себе нормальные защитники.
Вопрос общего баланса в игре. Возможно, они не самые плохие защитники, просто надо систематизировать игру", - сказал Генич в эфире "Матч ТВ".

Джику футболист выступает за "Спартак" с начала сентября 2025 года. Всего за клуб 31-летний игрок провел 12 матчей, голевыми действиями не отличился. Контракт с Джику рассчитан до конца июня 2027 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

24-летний центральный защитник Кристофер Ву является воспитанником клуба "Нанси". В чемпоинате Франции он также выступал за "Ланс" и "Ренн". Осенью прошлого года футболист присоединился в качестве свободного агента к московскому "Спартаку", подписав контракт до конца июня 2029 года. В этом сезоне игрок сборной Камеруна провел за красно-белых 13 матчей и не отметился голевыми действиями.

