Генич дал комментарий по игре защитников "Спартака"

"Джику и Ву сами по себе нормальные защитники.Вопрос общего баланса в игре. Возможно, они не самые плохие защитники, просто надо систематизировать игру", - сказал Генич в эфире "Матч ТВ".
Джику футболист выступает за "Спартак" с начала сентября 2025 года. Всего за клуб 31-летний игрок провел 12 матчей, голевыми действиями не отличился. Контракт с Джику рассчитан до конца июня 2027 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.
24-летний центральный защитник Кристофер Ву является воспитанником клуба "Нанси". В чемпоинате Франции он также выступал за "Ланс" и "Ренн". Осенью прошлого года футболист присоединился в качестве свободного агента к московскому "Спартаку", подписав контракт до конца июня 2029 года. В этом сезоне игрок сборной Камеруна провел за красно-белых 13 матчей и не отметился голевыми действиями.