Гришин - о сделке по Макарову: это неудачный трансфер для "Динамо"

Экс-игрок "Динамо" Александр Гришин прокомментировал уход Дениса Макарова из московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"
По мнению эксперта, расставание с футболистом было логичным решением.

- "Динамо" правильно отпустило Макарова, но он ушёл бесплатно. А в своё время клуб за него 7 миллионов евро отдал. Это неудачный трансфер для клуба, они проиграли в деньгах, - передаёт слова Гришина "Советский спорт".

Макаров выступал за "Динамо" с 2021 года. В нынешнем сезоне 27-летний игрок принял участие в 12 матчах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Следующим клубом игрока стал "Кайсериспор". В прессе была информация, что турецкий клуб ничего не заплатит за переход игрока.

