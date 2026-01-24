По мнению эксперта, расставание с футболистом было логичным решением.
- "Динамо" правильно отпустило Макарова, но он ушёл бесплатно. А в своё время клуб за него 7 миллионов евро отдал. Это неудачный трансфер для клуба, они проиграли в деньгах, - передаёт слова Гришина "Советский спорт".
Макаров выступал за "Динамо" с 2021 года. В нынешнем сезоне 27-летний игрок принял участие в 12 матчах, забил три мяча и сделал одну голевую передачу.
Следующим клубом игрока стал "Кайсериспор". В прессе была информация, что турецкий клуб ничего не заплатит за переход игрока.
Гришин - о сделке по Макарову: это неудачный трансфер для "Динамо"
Экс-игрок "Динамо" Александр Гришин прокомментировал уход Дениса Макарова из московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"