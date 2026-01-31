Адиев рассказал о трудностях подготовки "Крыльев" в Турции

Рулевой "Крыльев Советов" Магомед Адиев сообщил о трудностях, возникших у команды во время тренировочного сбора в Турции, где самарский клуб готовится к возобновлению сезона.

Фото: ПФК "Крылья Советов"





По итогам 18 сыгранных матчей самарская команда набрала 17 баллов и располагается на 12-й позиции в таблице РПЛ. Напомним, в 19-м туре чемпионата России команда Адиева проведёт поединок против столичного " - Поле, которое мы взяли, не соответствовало тем требованиям, которые нам были нужны. Из-за дождей постоянно стояли лужи. Проблемы с дренажом были. Но сейчас этот вопрос уже улажен. Нам дали другие поля, - цитирует Адиева "Спорт день за днём" В ходе подготовки ко второй части сезона "Крылья Советов" запланировали контрольную встречу с московским " Торпедо ", которая состоится 2 февраля.По итогам 18 сыгранных матчей самарская команда набрала 17 баллов и располагается на 12-й позиции в таблице РПЛ. Напомним, в 19-м туре чемпионата России команда Адиева проведёт поединок против столичного " Динамо " 1 марта.