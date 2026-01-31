Экс-игрок "Зенита" объяснил, на какой позиции будет играть Джон Джон

- Думаю, что Джон Джон в "Зените" будет играть "десятку", а Педро перейдет на фланг. Выбор у тренерского штаба будет большой, обильный и очень интересный. Джон Джон находится в самом расцвете сил, - передаёт слова Гасилина "Матч ТВ".
О подписании контракта с Джоном Джоном "Зенит" объявил 28 января. Соглашение рассчитано до конца июня 2031 года. Ранее атакующий полузащитник выступал за "РБ Брагантино", за который провел 76 матчей, забил 20 мячей и отдал 14 результативных передач.
Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt оценивается в 11 миллионов евро. В прессе была информация, что "сине-бело-голубые" заплатили за футболиста около 20 млн евро.
По итогам первой части сезона-2025/26 "Зенит" с 39 очками занимает второе место в таблице РПЛ. После возобновления чемпионата петербуржцы проведут домашний поединок против "Балтики" - встреча 19-го тура состоится 27 февраля.
Фото: ФК "Зенит"