Булыкин считает, что стать капитаном "Локомотива" заслуживал не Митрюшкин

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился мнением о назначении вратаря Антона Митрюшкина новым капитаном железнодорожников.
Булыкин считает, что, если внутри коллектива выбор был сделан в пользу Антона, значит, он верный.

"Кто будет капитаном, всегда решается внутри команды. Ребята видят, у кого какие качества, кто может вести коллектив за собой.
Но я считаю, что Батраков был готов к статусу капитана,
стать лидером и брать ответственность на себя. Однако, если в команде решили, что должен быть Митрюшкин, значит, так правильно", — отметил Булыкин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Полузащитник Алексей Батраков и защитник Сесар Монтес назначены вице-капитанами "Локомотива". Предыдущий капитан команды Дмитрий Баринов этой зимой перебрался в ЦСКА.

Первую часть сезона 2025/2026 "Локо" завершил на 3 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 37 очками в активе.

