"Аль-Хиляль" объявил о подписании Бензема

Карим Бензема определился с новым этапом карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Али-Иттихад"
Экс-нападающий сборной Франции продолжит выступления в составе "Аль-Хиляля", который официально объявил о подписании контракта с форвардом.

Футболист перебрался в новый клуб после ухода из "Аль-Иттихада", где ранее возникли разногласия по условиям дальнейшего сотрудничества. В СМИ сообщалось, что Бензема не принял предложенный ему вариант продления контракта.

Француз выступает в Саудовской Аравии с лета 2023 года.

