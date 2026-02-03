"Аль-Хиляль" объявил о подписании Бензема

Карим Бензема определился с новым этапом карьеры в чемпионате Саудовской Аравии.

Фото: ФК "Али-Иттихад"

Экс-нападающий сборной Франции продолжит выступления в составе "Аль-Хиляля", который официально объявил о подписании контракта с форвардом.



Футболист перебрался в новый клуб после ухода из "Аль-Иттихада", где ранее возникли разногласия по условиям дальнейшего сотрудничества. В СМИ сообщалось, что Бензема не принял предложенный ему вариант продления контракта.



Француз выступает в Саудовской Аравии с лета 2023 года.