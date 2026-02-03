В Украине отреагировали на заявление Инфантино о России

Украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА и президенту организации Джанни Инфантино с призывом не пересматривать действующую позицию по отстранению российских команд

Фото: ФИФА

Мы не согласны с утверждением, что бан не работает.

В УАФ заявили, что считают санкции в отношении России оправданными и необходимыми, подчеркнув, что любые разговоры о возвращении российских сборных преждевременны.Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность соревнований, - говорится в сообщении УАФ.Российские клубы и сборные остаются отстранёнными от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с марта 2022 года. За это время национальная команда России участвует исключительно в товарищеских матчах.Ранее Инфантино заявлял, что действующий запрет, по его мнению, не привёл к ожидаемым результатам и допустил, что российские сборные могут вернуться к официальным турнирам.