"Я встречался с Димой лично". Аршавин рассказал, мог ли Баринов перейти в "Зенит"

Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, мог ли Дмитрий Баринов стать игроком петербургского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Аршавина, несколько лет назад он встречался с Бариновым, но переговоры зашли в тупик. За последнее время "Зенит" не делал предложений по полузащитнику.

— Три-четыре года назад я встречался с Димой лично. Узнавал, может ли он перейти в "Зенит".
Но все этим разговором и закончилось. В последнее время "Зенит" никаких предложений не делал, - сказал Аршавин в интервью "СЭ".

Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА за два миллиона евро, ранее полузащитник отказался продлевать контракт с железнодорожниками, истекавший по окончании текущего сезона.

Полузащитник на протяжении всей карьеры выступал за железнодорожников, также на его счету 23 матча в составе национальной команды России. Соглашение Баринова с красно-синими рассчитано до лета 2029 года.

