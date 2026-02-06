"Я встречался с Димой лично". Аршавин рассказал, мог ли Баринов перейти в "Зенит"

— Три-четыре года назад я встречался с Димой лично. Узнавал, может ли он перейти в "Зенит".Но все этим разговором и закончилось. В последнее время "Зенит" никаких предложений не делал, - сказал Аршавин в интервью "СЭ".
Дмитрий Баринов в зимнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА за два миллиона евро, ранее полузащитник отказался продлевать контракт с железнодорожниками, истекавший по окончании текущего сезона.
Полузащитник на протяжении всей карьеры выступал за железнодорожников, также на его счету 23 матча в составе национальной команды России. Соглашение Баринова с красно-синими рассчитано до лета 2029 года.