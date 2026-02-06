Аршавин назвал российского форварда, который может помочь "Зениту"

— Была информация, что Воробьевым интересовались.
— Этого не знаю, но глобально помочь "Зениту" может Тюкавин.При этом забрать его из "Динамо" маловероятно. Даку проще, думаю, - сказал Аршавин в интервью "СЭ".
В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 15 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.