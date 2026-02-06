Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
Арсенал ТулаНе начат
ЦСКА
15:00
ДинамоНе начат
Оренбург
17:00
БунедкорНе начат
Краснодар
19:15
ЗенитНе начат

Аршавин назвал российского форварда, который может помочь "Зениту"

Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин назвал российского форварда, который подходит петербургскому клубу.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Аршавина, помочь петербургскому "Зениту" может форвард "Динамо" Константин Тюкавин, но экс-игрок сборной России отмечает, что приобрести Мирлинда Даку из "Рубина" будет проще.

— Была информация, что Воробьевым интересовались.

— Этого не знаю, но глобально помочь "Зениту" может Тюкавин.
При этом забрать его из "Динамо" маловероятно. Даку проще, думаю, - сказал Аршавин в интервью "СЭ".

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 15 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года.

