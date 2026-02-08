По информации источника, "Рубин" близок к продлению контракта с Константином Нижегородовым на 3,5 года.
Защитник выступает за казанский клуб с лета 2021 года - всего он вышел на поле в 37 встречах и записал на свой счет один забитый мяч. Действующее соглашение игрока с "Рубином" рассчитано до конца текущего сезона, рыночная стоимость 23-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро.
Источник: "СЭ".
"Рубин" близок к продлению контракта с защитником - источник
Фото: ФК "Рубин"