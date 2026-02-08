Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
НавбахорЗавершен

Стало известно, почему "Балтике" сложно подписать игрока "Локомотива"

Интерес "Балтики" к Никите Салтыкову пока не перешёл в практическую плоскость.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, калининградскому клубу будет крайне сложно продвинуться в переговорах по вингеру "Локомотива".

По данным источника, скауты "Балтики" действительно следят за 21-летним футболистом, однако официальных предложений в адрес московского клуба не поступало. Более того, в "Локомотиве" не рассматривают вариант расставания с игроком - Салтыков убедительно выглядит на зимних сборах и входит в планы тренерского штаба.

Отмечается, что в контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 250 миллионов рублей. Действующее соглашение Салтыкова с "Локомотивом" рассчитано до 2028 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится