Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
НавбахорЗавершен

Угальде рассказал о своих целях на весеннюю часть сезона

Форвард "Спартака" Манфред Угальде поделился своими целями на весеннюю часть сезона.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Угальде, для него важно много забивать, но при этом главное - чтобы команда побеждала.

- Конечно, я хочу забивать как можно больше, как и любой нападающий.
Хочется забивать в каждом матче, выходить на поле и радовать голами, но это не всегда возможно. Главное, чтобы команда побеждала — это всегда на первом месте, - цитирует Угальде "РБ Спорт".


В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет шесть забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 14 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится