Угальде рассказал о своих целях на весеннюю часть сезона

- Конечно, я хочу забивать как можно больше, как и любой нападающий.
Хочется забивать в каждом матче, выходить на поле и радовать голами, но это не всегда возможно. Главное, чтобы команда побеждала — это всегда на первом месте, - цитирует Угальде "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет шесть забитых мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 14 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.