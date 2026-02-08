Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 2 3 2
УрартуЗавершен
Локомотив
2 - 0 2 0
ЕлимайЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
НавбахорЗавершен

Пономарёв объяснил, какой игры ждёт от Баринова в ЦСКА

Владимир Пономарёв высказался о роли Дмитрия Баринова в ЦСКА, обозначив, каким он видит оптимальный вариант использования полузащитника в новой команде.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению экс-игрока армейцев, Баринов способен принести пользу клубу, если будет играть активно и брать на себя большой объём работы в центре поля.

Если Баринов будет играть агрессивно, ближе к чужим воротам, обострять - это будет нормально.
А если, как Пьянич, ходить в середине поля, халявить и ни за кого не отвечать - это не то. Баринов должен быть мотором, - цитирует эксперта Vprognoze.ru.

Баринов перешёл в ЦСКА в январе после долгого периода в "Локомотиве", где он был капитаном команды.

Сейчас ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея 36 очков. Первый матч после возобновления чемпионата армейцы проведут в Грозном против "Ахмата".

