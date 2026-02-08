Пономарёв объяснил, какой игры ждёт от Баринова в ЦСКА

Если Баринов будет играть агрессивно, ближе к чужим воротам, обострять - это будет нормально.А если, как Пьянич, ходить в середине поля, халявить и ни за кого не отвечать - это не то. Баринов должен быть мотором, - цитирует эксперта Vprognoze.ru.
Баринов перешёл в ЦСКА в январе после долгого периода в "Локомотиве", где он был капитаном команды.
Сейчас ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея 36 очков. Первый матч после возобновления чемпионата армейцы проведут в Грозном против "Ахмата".