Семак рассказал о планах "Зенита" на остаток межсезонья

По словам Семака, "Зенит" проведет матч с ЦСКА, после чего продолжит подготовку ко второй части сезона в Дубае.
"Завтра у нас ещё одна игра. Постараемся также, чтобы большинство ребят сыграли по 90 минут. Дальше у нас будет три дня выходных, и 14 числа мы уже переезжаем в Дубай, будем продолжать подготовку в Дубае", — приводит слова Семака пресс-служба "Зенита".
Матч Зимнего Кубка РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА состоится во вторник, 10 февраля. Начало – в 10:00 по московскому времени. Встреча пройдет на стадионе "Аль-Нахайян" в Абу-Даби. В предыдущем туре Зимнего Кубка РПЛ сине-бело-голубые уступили "Краснодару" со счетом 0:3, ЦСКА по пенальти потерпели поражение от "Динамо" (1:1, 3:5 –пен.).
В турнирной таблице чемпионата России "Зенит" занимает второе место с 39 очками, уступая лидирующему "Краснодару" одно очко. ЦСКА располагается на четвертой строчке с 36 очками.
