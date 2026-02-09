"Жил на стадионе. Это закалило". Воробьев – о выступлении в чемпионате Чехии

"Тогда я был без команды. Пригласили в Крым на полгода, а потом появился вариант с Чехией. Конечно же, я поехал туда. Мне это дало некий опыт.
В "Краснодаре" я был на всем готовом там, а тут я остался один в другой стране, жил на стадионе. Это закалило", — приводит слова Воробьева "Матч ТВ".
Дмитрий Воробьев был игроком "Градец-Кралове" в период с 2018 по 2019 год. Он принял участие в трех матчах за основную команду, не записав на свой счет результативных действий. Кроме того, нападающий выходил на поле в шести встречах вместе со вторым состав чешского клуба, в которых отметился 4 голами.
За "Локомотив" Воробьев играет с 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче, забив 10 голов и записав на свой счет 4 результативные передачи. Московская команда ушла на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.