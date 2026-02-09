Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 0 1 0
Динамо СамаркандЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
КАМАЗЗавершен

"Жил на стадионе. Это закалило". Воробьев – о выступлении в чемпионате Чехии

Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев поделился воспоминаниями о выступлении в чемпионате Чехии.
Фото: ФК "Локомотив"
Воробьев рассказал, что период выступления за "Градец-Кралове" морально его закалил.

"Тогда я был без команды. Пригласили в Крым на полгода, а потом появился вариант с Чехией. Конечно же, я поехал туда. Мне это дало некий опыт.
В "Краснодаре" я был на всем готовом там, а тут я остался один в другой стране, жил на стадионе. Это закалило", — приводит слова Воробьева "Матч ТВ".


Дмитрий Воробьев был игроком "Градец-Кралове" в период с 2018 по 2019 год. Он принял участие в трех матчах за основную команду, не записав на свой счет результативных действий. Кроме того, нападающий выходил на поле в шести встречах вместе со вторым состав чешского клуба, в которых отметился 4 голами.

За "Локомотив" Воробьев играет с 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче, забив 10 голов и записав на свой счет 4 результативные передачи. Московская команда ушла на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится