Гришин: Козлов — игрок запаса и ротации

Козлов — игрок запаса и ротации.У ЦСКА в центре играют три сильных полузащитника: Кисляк, Обляков и Баринов. Козлову будет тяжело претендовать на место в основном составе ЦСКА", - сказал Гришин "Чемпионату".
Ранее сообщалось, что полузащитник "Краснодара" Данила Козлов перейдет в ЦСКА за 1 миллион евро. Футболист прошел медосмотр и в ближайшее время о сделке должны объявить официально.
Козлов выступает за "быков" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 3,5 миллионов евро.