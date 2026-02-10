Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Динамо
16:00
КраснодарНе начат
Спартак
16:00
АстанаНе начат

Гришин: Козлов — игрок запаса и ротации

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о возможном переходе Данилы Козлова в стан красно-синих.
Фото: ФК "Краснодар"
Гришин считает, что Козлов не сможет выходить в основном составе ЦСКА.

"
Козлов — игрок запаса и ротации.
У ЦСКА в центре играют три сильных полузащитника: Кисляк, Обляков и Баринов. Козлову будет тяжело претендовать на место в основном составе ЦСКА", - сказал Гришин "Чемпионату".

Ранее сообщалось, что полузащитник "Краснодара" Данила Козлов перейдет в ЦСКА за 1 миллион евро. Футболист прошел медосмотр и в ближайшее время о сделке должны объявить официально.

Козлов выступает за "быков" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 3,5 миллионов евро.

