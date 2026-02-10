Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Динамо
16:00
КраснодарНе начат
Спартак
16:00
АстанаНе начат

Булыкин: Дуран — игрок элитного уровня

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил переход Джона Дурана в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
Булыкин считает Дурана игроком элитного уровня.

"
Дуран — топовый футболист, игрок элитного уровня.
Думаю, это большой трансфер для "Зенита" и всей РПЛ. Главное, чтобы он смог адаптироваться", - сказал Булыкин "РБ Спорт".

"Зенит" объявил о трансфере Джона Дурана 9 февраля. Российский клуб арендовал форварда у "Аль-Насра" из Саудовской про-лиги. Трудовое соглашение колумбийского нападающего с санкт-петербуржцами рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее форвард также выступах за турецкий "Фенербахче".

"Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. После 18-ти туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 39 очков. У лидирующего "Краснодара" на данный момент 40 очков.

