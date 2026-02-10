Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Динамо
16:00
КраснодарНе начат
Спартак
16:00
АстанаНе начат

Челестини рассказал. почему Козлов вернулся в расположение "Краснодара"

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился информацией, почему потенциальный новичок "армейцев" Данила Козлов вернулся в расположение "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Проблема Козлова в том, что он продолжает тренироваться в "Краснодаре".
Он прошел медосмотр [для ЦСКА], но клубы ещё должны договориться между собой", - сказал Челестини "Матч ТВ".


Ранее сообщалось, что полузащитник "Краснодара" Данила Козлов перейдет в ЦСКА за 1 миллион евро. Футболист прошел медосмотр и в ближайшее время о сделке должны объявить официально.

Козлов выступает за "быков" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 3,5 миллионов евро.

