Челестини рассказал. почему Козлов вернулся в расположение "Краснодара"

Фото: ФК "Краснодар"

Он прошел медосмотр [для ЦСКА ], но клубы ещё должны договориться между собой", - сказал Челестини " Матч ТВ ".

"Проблема Козлова в том, что он продолжает тренироваться в "Краснодаре".Ранее сообщалось, что полузащитник "Краснодара" Данила Козлов перейдет в ЦСКА за 1 миллион евро. Футболист прошел медосмотр и в ближайшее время о сделке должны объявить официально.Козлов выступает за "быков" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 51 матч и записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 3,5 миллионов евро.