"Никаких подводных камней нет". В ЦСКА высказались о процессе перехода Козлова

Никаких подводных камней нет. Можно сказать, трансфер в процессе оформления.
Конечно, я не готов давать стопроцентную гарантию. Всегда есть вероятность, что что-то может пойти не так. Медосмотр он прошел хорошо", - сказал Бабаев.
Данила Козлов, играющий на позиции атакующего полузащитника, перешел в "Краснодар" летом 2024 года из калининградской "Балтики". Действующее трудовое соглашение воспитанника Академии петербургского "Зенита" с краснодарским клубом рассчитано до конца июня 2029 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах за "быков" во всех турнирах и записал на свой счет 5+4 по системе гол плюс пас. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 21-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.