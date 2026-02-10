Кисляк рассказал о готовности игроков ЦСКА

"Не могу, наверное, сказать, что прямо сейчас на сто процентов. Думаю, на сто процентов будем готовы к первой игре сезона", - цитирует Кисляка "СЭ".
Сегодня, 10 февраля, московский ЦСКА переиграл "Зенит" в матче 3-го тура Зимнего кубка РПЛ. Основное время встречи победителя не выявило - 2:2, в серии одиннадцатиметровых "армейцы" победили со счетом 4:3.
Таким образом красно-синие набрали 5 очков и возглавили тарнирную таблицу соревонования. Победитель турнира определится после игры "Динамо" - "Краснодар".