Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
Чжецзян ПрофешнлНе начат
Ахмат
16:00
БарсНе начат

Кавазашвили: с Максименко нельзя расставаться, он постоянно прибавляет

Бывший вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался об Александре Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
Анзор Кавазашвили высоко оценил игру голкипера за "Спартак".

"Спартак" правильно сделал, что продлил контракт с Максименко. Александр - готовый вратарь, много лет играет в основном составе красно-белых.

С такими голкиперами нельзя так легко расставаться.
Непонятно, сколько понадобится времени, чтобы найти готового вратаря для "Спартака". Максименко постоянно прибавляет, он остается основным вратарем красно-белых и конкурирует за место основного голкипера сборной России", - сказал Кавазашвили "РБ Спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что Александр Максименко продлил соглашение с московским "Спартаком" до конца июня 2027 года.

Российский футболист является воспитанником красно-белых. Всего в составе московского клуба голкипер провел 216 матчей, пропустил 246 голов и отыграл 72 встречи на ноль. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится