Агент Сафонов - о Дуране: если не будет валять дурака, то поможет "Зениту"

- Дуран — топовый игрок, громкая сделка для нашей лиги. Если не будет валять дурака, то он сто процентов поможет "Зениту".
Футболист он толковый, все качества нападающего у него есть. Еще есть момент с адаптацией, но бразильцы должны помочь ему, - приводит слова Сафонова "РБ Спорт".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" из саудовского "Аль-Насра" в зимнее трансферное окно на правах аренды - соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Ранее колумбийский форвард выступал за турецкий "Фенербахче" и английскую "Астон Виллу", а также был игроком американского клуба "Чикаго Файр".
В нынешнем сезоне Дуран провел за "Фенербахче" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.