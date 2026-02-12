Дркушич: эти три клуба - наши главные конкуренты за чемпионство

"Весной будет очень трудная борьба за чемпионство.
Все знают, что "Краснодар" - очень сильная команда. Но и не только они, есть ещё "Локомотив" и ЦСКА. Думаю, эти три клуба - наши главные конкуренты за чемпионство", - сказал Дркушич "Чемпионату".
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 40 очков. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (37 очков).
Следующий матч сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге состоится против калининградской "Балтики". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.