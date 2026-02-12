Матчи Скрыть

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 3 0 3
Динамо МхЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
ЖенисЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ФакелЗавершен

Дркушич: эти три клуба - наши главные конкуренты за чемпионство

Футболист "Зенита" Ваня Дркушич высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
Дркушич заявил, что "Краснодар", "Локомотив" и ЦСКА являются главными конкурентами "Зенита" в борьбе за чемпионство.

"Весной будет очень трудная борьба за чемпионство.

Все знают, что "Краснодар" - очень сильная команда. Но и не только они, есть ещё "Локомотив" и ЦСКА. Думаю, эти три клуба - наши главные конкуренты за чемпионство", - сказал Дркушич "Чемпионату".

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает "Краснодар", набрав 40 очков. Петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 39 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (37 очков).

Следующий матч сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге состоится против калининградской "Балтики". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

