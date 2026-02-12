Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
Балтика
16:30
ЖенисНе начат
Балтика
17:00
ФакелНе начат

Радимов раскритиковал игровую схему "Динамо"

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Радимова, "Динамо" тяжело дается схема с двумя нападающими, даже учитывая большой объем работы обоих форвардов.

- Надо обратить внимание на то, что во всех матчах "Динамо" начинало стартовым составом, но это и понятно — им надо наигрывать связи.
При этом уж очень тяжело дается "Динамо" игра в два нападающих — с Сергеевым и Тюкавиным. И в том числе, им самим — оба проделывают колоссальный объем работы, но с очень низким КПД.


По итогам Зимнего кубка РПЛ московское "Динамо" стало серебряным призером, обладателем трофея стал столичный ЦСКА, а бронзовые медали достались "Краснодару".

Напомним, что в ноябре прошлого года бело-голубые объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, который работал в клубе с июня, совмещая работу в национальной сборной России. Новым главным тренером столичной команды стал Ролан Гусев - соглашение со специалистом заключено до конца текущего сезона.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится