Радимов раскритиковал игровую схему "Динамо"

- Надо обратить внимание на то, что во всех матчах "Динамо" начинало стартовым составом, но это и понятно — им надо наигрывать связи.
При этом уж очень тяжело дается "Динамо" игра в два нападающих — с Сергеевым и Тюкавиным. И в том числе, им самим — оба проделывают колоссальный объем работы, но с очень низким КПД.
По итогам Зимнего кубка РПЛ московское "Динамо" стало серебряным призером, обладателем трофея стал столичный ЦСКА, а бронзовые медали достались "Краснодару".
Напомним, что в ноябре прошлого года бело-голубые объявили об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера, который работал в клубе с июня, совмещая работу в национальной сборной России. Новым главным тренером столичной команды стал Ролан Гусев - соглашение со специалистом заключено до конца текущего сезона.