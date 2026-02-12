Радимов назвал проблему ЦСКА: работы непочатый край

- ЦСКА имеет колоссальные проблемы в обороне. Очень много они дают соперникам свободы, когда те выходят из-под прессинга.
Скорость осталась, но взаимопонимание в обороне далеко не идеальное. Плюс пока Лукин, я так понимаю, не здоров. Так что впереди еще непочатый край работы, - цитирует Радимова "РБ Спорт".
В зимнее трансферное окно ЦСКА совершил обмен с петербургским "Зенитом". В стан петербуржцев перешел центральный защитник Игорь Дивеев, а "армейцы" подписали контракт с аргентинским форвардом Лусиано Гонду.
По итогам Зимнего кубка РПЛ команда Фабио Челестини стала обладателем трофея. После 18 сыгранных туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.