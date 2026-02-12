Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
Балтика
16:30
ЖенисНе начат
Балтика
17:00
ФакелНе начат

Радимов назвал проблему ЦСКА: работы непочатый край

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов назвал проблему ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Радимова, ЦСКА испытывает проблемы при игре в обороне.

- ЦСКА имеет колоссальные проблемы в обороне. Очень много они дают соперникам свободы, когда те выходят из-под прессинга.

Скорость осталась, но взаимопонимание в обороне далеко не идеальное. Плюс пока Лукин, я так понимаю, не здоров. Так что впереди еще непочатый край работы, - цитирует Радимова "РБ Спорт".

В зимнее трансферное окно ЦСКА совершил обмен с петербургским "Зенитом". В стан петербуржцев перешел центральный защитник Игорь Дивеев, а "армейцы" подписали контракт с аргентинским форвардом Лусиано Гонду.

По итогам Зимнего кубка РПЛ команда Фабио Челестини стала обладателем трофея. После 18 сыгранных туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится