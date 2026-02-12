Черчесов высказался о возможном переходе Джикии в "Ахмат"

- Вчера прочитал, якобы я настаиваю на приглашении Джикии в "Ахмат". Георгий — хороший парень и великолепный футболист, был у меня в команде, но сейчас он прекрасно чувствует себя в Турции, и разговора на эту тему вообще не было.
Но расписали так достоверно, что уже и сам поверил (улыбается)" - цитирует Черчесова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник турецкого "Антальяспора" Георгий Джикия в зимнее трансферное окно может перейти в грозненский "Ахмат". Ранее защитник выступал в России за московский "Спартак", пермский "Амкар" и подмосковные "Химки".
В текущем сезоне центральный защитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 1,8 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2027 года.