Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
Отменён
НавбахорОтменён
Сочи
0 - 0 0 0
Динамо Мх1 тайм
Балтика
16:30
ЖенисНе начат
Балтика
17:00
ФакелНе начат

Черчесов высказался о возможном переходе Джикии в "Ахмат"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Георгия Джикии.
Фото: ФК "Антальяспор"
По словам Черчесова, он не разговаривал с Джикией о переходе в "Ахмат".

- Вчера прочитал, якобы я настаиваю на приглашении Джикии в "Ахмат". Георгий — хороший парень и великолепный футболист, был у меня в команде, но сейчас он прекрасно чувствует себя в Турции, и разговора на эту тему вообще не было.

Но расписали так достоверно, что уже и сам поверил (улыбается)" - цитирует Черчесова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник турецкого "Антальяспора" Георгий Джикия в зимнее трансферное окно может перейти в грозненский "Ахмат". Ранее защитник выступал в России за московский "Спартак", пермский "Амкар" и подмосковные "Химки".

В текущем сезоне центральный защитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 1,8 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2027 года.

