Черчесов высказался о возможном переходе Джикии в "Ахмат"

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Георгия Джикии.

Фото: ФК "Антальяспор"

- Вчера прочитал, якобы я настаиваю на приглашении Джикии в "Ахмат". Георгий — хороший парень и великолепный футболист, был у меня в команде, но сейчас он прекрасно чувствует себя в Турции, и разговора на эту тему вообще не было.