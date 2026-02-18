"С ним "Спартак" снова станет чемпионом". Морозов рассказал, какой тренер нужен клубу

"Не из той страны приглашают в клуб. "Спартаку" нужен итальянский тренер. С ним команда снова станет чемпионом. Итальянцы знают толк в обороне, как в атаке играть. Каррера сам был защитником. Надо руководству подумать на эту тему. Итальянский футбол - прагматичный. В Испании хотят только играть и об обороне не думают.
Мне кажется, в "Спартак" можно Антонио Конте пригласить.Мне нравится его работа. Это большое имя в мировом футболе", - сказал Морозов Legalbet.
В начале января 2026 года пресс-служба московского "Спартака" объявила нового главного тренера клуба в лице Хуана Карлоса Карседо. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.
На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Команда одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге.
Антонио Конте является главным тренером итальянского "Наполи". В текущем сезоне под его руководством команда провела 37 матчей, одержала 20 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Соглашение с Конте рассчитано до конца июня 2027 года.