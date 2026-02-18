Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
Ростов2 тайм
Балтика
1 - 0 1 0
Ахмат1 тайм

"С ним "Спартак" снова станет чемпионом". Морозов рассказал, какой тренер нужен клубу

Бывший игрок "Спартака" Геннадий Морозов высказался об Антонио Конте.
Фото: Getty Images
Геннадий Морозов заявил, что "Спартаку" нужен итальянский тренер.

"Не из той страны приглашают в клуб. "Спартаку" нужен итальянский тренер. С ним команда снова станет чемпионом. Итальянцы знают толк в обороне, как в атаке играть. Каррера сам был защитником. Надо руководству подумать на эту тему. Итальянский футбол - прагматичный. В Испании хотят только играть и об обороне не думают.

Мне кажется, в "Спартак" можно Антонио Конте пригласить.
Мне нравится его работа. Это большое имя в мировом футболе", - сказал Морозов Legalbet.
В начале января 2026 года пресс-служба московского "Спартака" объявила нового главного тренера клуба в лице Хуана Карлоса Карседо. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.

На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Команда одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений в лиге.

Антонио Конте является главным тренером итальянского "Наполи". В текущем сезоне под его руководством команда провела 37 матчей, одержала 20 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Соглашение с Конте рассчитано до конца июня 2027 года.

