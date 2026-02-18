Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Рассказов не перейдет в "Балтику" - источник

"Балтика" не будет подписывать Николая Рассказова в это трансферное окно.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По информации источника, "Балтика" не планирует новых подписаний в текущее трансферное окно, клуб полностью укомплектован.

Ранее в СМИ появилась информация, что Николай Рассказов интересен калининградскому клубу.

На данный момент российский футболист выступает за самарские "Крылья Советов". В текущем сезоне правый защитник провел за клуб 23 матча и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится