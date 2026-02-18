Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
НьюкаслНе начат
Брюгге
23:00
АтлетикоНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Буде-Глимт
23:00
ИнтерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
2 - 1 2 1
КайсарЗавершен
Ахмат
1 - 2 1 2
ТоболЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Балтика
2 - 2 2 2
АхматЗавершен

Гранат: Головин всегда был несдержанным и вспыльчивым

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался об Александре Головине.
Фото: Getty Images
Владимир Гранат рассказал, что Александр Головин всегда был подвержен эмоциональным всплескам на футбольном поле.

"Что касается самих удалений, то Саша всегда был несдержанным и вспыльчивым.
Он всегда был подвержен эмоциональным всплескам. Последнее - про его первое удаление. А в матче с "ПСЖ" - это был просто фол по неосторожности. Ничего критичного я не вижу. Головин всегда был по-спортивному злым. И это правильная черта", - сказал Гранат Legalbet.

Александр Головин получил две красные карточки в двух матчах за "Монако" подряд: против "ПСЖ" в рамках Лиги чемпионов (2:3) и против "Нанта" в рамках чемпионата Франции (3:1).

Российский футболист выступает за французский клуб с конца июля 2018 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "Монако" 26 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость Головина по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится