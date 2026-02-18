Гранат: Головин всегда был несдержанным и вспыльчивым

"Что касается самих удалений, то Саша всегда был несдержанным и вспыльчивым.Он всегда был подвержен эмоциональным всплескам. Последнее - про его первое удаление. А в матче с "ПСЖ" - это был просто фол по неосторожности. Ничего критичного я не вижу. Головин всегда был по-спортивному злым. И это правильная черта", - сказал Гранат Legalbet.
Александр Головин получил две красные карточки в двух матчах за "Монако" подряд: против "ПСЖ" в рамках Лиги чемпионов (2:3) и против "Нанта" в рамках чемпионата Франции (3:1).
Российский футболист выступает за французский клуб с конца июля 2018 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "Монако" 26 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Трансферная стоимость Головина по версии сайта Transfermarkt составляет 18 миллионов евро.