По информации источника, РФС направил официальное письмо в Федерацию футбола Буркина-Фасо о проведении товарищеской встречи в марте этого года. Сообщается, что африканская сторона пока не дала согласия на игру.
Буркина-Фасо занимает 62-е место в рейтинге ФИФА.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что во время мартовской международной паузы сборная России может сыграть с командами Мали и Гватемалы. Позднее президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис сообщил о вынужденном отказе из-за договоренностей с другими соперниками.
Источник: Sport24
Стал известен возможный соперник сборной России в марте
Российская команда может сыграть с африканской сборной.
Фото: сборная России