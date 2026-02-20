Вендел оценил для "Зенита" первую часть этого сезона

"Думаю, мы немного медленно начали вкатываться, потеряли много очков. Но потом набрали скорость, начали нащупывать свой футбол.
Сейчас мы в гонке за титулом. Уверен, продолжим находиться в ней до последнего тура", - цитирует Вендела "Матч ТВ".
В первой части этого сезона РПЛ "Зенит" одержал 11 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу в чемпионате, набрав 39 очков в 18 турах и занимая второе место в турнирной таблице. От лидирующего "Краснодара" петербуржцы отстают на одно очко.
Зенитовцы начнут вторую часть сезона 27 февраля домашним матчем с "Балтикой" в рамках 19-го тура первенства страны.