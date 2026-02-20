Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Крылья Советов
5 - 3 5 3
ЧайкаЗавершен
Акрон
16:00
УралНе начат
Оренбург
17:00
РубинНе начат

Вендел оценил для "Зенита" первую часть этого сезона

Полузащитник "Зенита" Вендел ответил, как он оценивает осеннюю часть сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Думаю, мы немного медленно начали вкатываться, потеряли много очков. Но потом набрали скорость, начали нащупывать свой футбол.

Сейчас мы в гонке за титулом. Уверен, продолжим находиться в ней до последнего тура", - цитирует Вендела "Матч ТВ".

В первой части этого сезона РПЛ "Зенит" одержал 11 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел одно поражение. Сине-бело-голубые ушли на зимнюю паузу в чемпионате, набрав 39 очков в 18 турах и занимая второе место в турнирной таблице. От лидирующего "Краснодара" петербуржцы отстают на одно очко.

Зенитовцы начнут вторую часть сезона 27 февраля домашним матчем с "Балтикой" в рамках 19-го тура первенства страны.

