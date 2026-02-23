Матчи Скрыть

"Поводов для волнения нет". "Динамо" долетело из ОАЭ через Санкт-Петербург

В пресс-службе "Динамо" сообщили, что команда прилетела в Москву.
Фото: ФК "Динамо"
"Все хорошо. Команда уже в Москве, прилетела из ОАЭ в районе полуночи.

Наш чартерный рейс 22 февраля действительно был перенаправлен в Санкт-Петербург в связи с временным закрытием московских аэропортов.

Там прошла дозаправка, и после получения разрешения на вылет команда отправилась в Москву. Поводов для волнения нет - домашняя игра с "Крыльями Советов" через неделю", - сказали в пресс-службе клуба.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что самолет московского "Динамо" отправили в Санкт-Петербург из-за атак БПЛА.

"Динамо" финишировало на десятой строчке в турнирной таблице Российской Прембер-Лиги по итогам первой части сезона. Команда Ролана Гусева ушла на зимнюю паузу с 21 набранным очком в 18 турах. Весеннюю часть чемпионата бело-голубые начнут в это воскресенье, 1 марта. В рамках 19-го тура РПЛ динамовцы сыграют у себя дома на "ВТБ Арене" с самарскими "Крыльями Советов".

