Президент РПЛ высказался о состоянии газонов перед возобновлением РПЛ: опасения есть

- Понятно, что столько снега... Опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо.
Осталась еще неделя. Не буду говорить о стадионах... Есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на 6, - цитирует Алаева ТАСС.
Напомним, что 19 тур чемпионата России откроет матч "Зенит" - "Балтика", встреча состоится в пятницу, 27 февраля, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.
По итогам 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. Вторую строчку занимает петербургский "Зенит" с 39 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 37 очками.