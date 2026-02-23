Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
16:00
ЕлимайНе начат

Президент РПЛ высказался о состоянии газонов перед возобновлением РПЛ: опасения есть

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о состоянии газонов перед возобновлением РПЛ.
Фото: РПЛ
По словам Алаева, опасения по состоянию газонов есть, но он думает, что все будет хорошо.

- Понятно, что столько снега... Опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо.

Осталась еще неделя. Не буду говорить о стадионах... Есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на 6, - цитирует Алаева ТАСС.

Напомним, что 19 тур чемпионата России откроет матч "Зенит" - "Балтика", встреча состоится в пятницу, 27 февраля, стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени.

По итогам 18 сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. Вторую строчку занимает петербургский "Зенит" с 39 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 37 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится