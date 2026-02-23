Президент РПЛ высказался о состоянии газонов перед возобновлением РПЛ: опасения есть

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о состоянии газонов перед возобновлением РПЛ.

Фото: РПЛ

- Понятно, что столько снега... Опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо.