Пономарев: ЦСКА - фаворит чемпионской гонки, мы дернем "Краснодар"

"Я Бабаеву сказал, что с такими трансферами будем чемпионами в этом году. Больше некому уже.
ЦСКА - для меня главный фаворит в чемпионской гонке. Есть еще "Краснодар", но мы их дернем", - сказал Пономарев "Спорт-Экспрессу".
На данный момент московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 18-ти матчах. "Краснодар" располагается на первой строчке в чемпионате России с 40 баллами в своем активе.
Следующий матч "армейцев" в рамках РПЛ состоится 1 марта против грозненского "Ахмата".