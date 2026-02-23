Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
1 - 1 1 1
Елимай2 тайм

Пономарев: ЦСКА - фаворит чемпионской гонки, мы дернем "Краснодар"

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев ответил, кто является фаворитом чемпионской гонки РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА
Владимир Пономарев заявил, что московский ЦСКА является фаворитом чемпионской гонки РПЛ.

"Я Бабаеву сказал, что с такими трансферами будем чемпионами в этом году. Больше некому уже.

ЦСКА - для меня главный фаворит в чемпионской гонке. Есть еще "Краснодар", но мы их дернем", - сказал Пономарев "Спорт-Экспрессу".

На данный момент московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 18-ти матчах. "Краснодар" располагается на первой строчке в чемпионате России с 40 баллами в своем активе.

Следующий матч "армейцев" в рамках РПЛ состоится 1 марта против грозненского "Ахмата".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится