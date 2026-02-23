Супруга Челестини получила работу в ЦСКА. Стала известна ее должность

"Она менеджер аналитического отдела - отвечает за все, что касается видеомонтажа, подготовки документов и презентаций", - передает слова Бабаева "РБ Спорт".
Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА летом прошлого года. Под его руководством "армейцы" завоевали Суперкубок России.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда Челестини одержала 11 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 4 поражения. На зимнюю паузу в чемпионате красно-синие ушли, имея в своем активе 36 очков и занимая 4-ю строчку в турнирной таблице.