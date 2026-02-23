Матчи Скрыть

Супруга Челестини получила работу в ЦСКА. Стала известна ее должность

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что жена главного тренера команды Фабио Челестини получила должность в клубе.
"Она менеджер аналитического отдела - отвечает за все, что касается видеомонтажа, подготовки документов и презентаций", - передает слова Бабаева "РБ Спорт".

Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА летом прошлого года. Под его руководством "армейцы" завоевали Суперкубок России.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда Челестини одержала 11 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 4 поражения. На зимнюю паузу в чемпионате красно-синие ушли, имея в своем активе 36 очков и занимая 4-ю строчку в турнирной таблице.

