Стадион тульского "Арсенала" не допущен до проведения матча Кубка России с "Локомотивом"

Начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрий Романников прокомментировал состояние газона в Туле.
Фото: ФК "Арсенал" Тула
"Футбольное поле на стадионе в Туле не соответствует по самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость. Принимая во внимание данные характеристики было принято решение не допускать футбольное поле стадиона в г. Тула до проведения матча", - сказал Романников.

Отметим, комиссия проверяет текущее состояние поля не позднее чем за 12 дней до начала матча, как это предусмотрено регламентом.

Игра между тульским "Арсеналом" и московским "Локомотивом" в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России должна была пройти в Туле в следующий четверг, 5 марта.

Источник: "СЭ"

